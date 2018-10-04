محكمة كندية تنتصر للحجاب.. يحق للمرأة اتداء غطاء رأس في المحاكم

القاهرة (مصراوي)

أفادت شبكة سكاي نيوز الخميس بأن محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك الكندية قضت بأحقية سماع إفادة امرأة ترتدي الحجاب بعد ثلاث سنوات من رفض أحد القضاة سماع شهادتها بسبب غطاء الرأس.

ووفقا للشبكة، خلصت أعلى هيئة قضائية في كيبيك في حكمها بأنه بإمكان أي مواطن ارتداء ملابس ديانته في قاعة محكمة إذا كانت "معتقداته الدينية صادقة" وطالما أنها لا "تتعارض مع الحقوق الدستورية لشخص آخر".

وكانت رانية العلول وهي مواطنة كندية مسلمة من مونتريال طردت من جلسة محكمة عام 2015 بسبب ارتدائها الحجاب.

وعزت القاضية إيليانا مارنجو من محكمة كيبيك آنذاك قرارها إلى أن نظام المحكمة ينص على أن أي شخص ينبغي أن يرتدي "ملابس مناسبة"، مشبهة حجاب العلول بـ"قبعة أو نظارات شمس".

ورأى قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة بالإجماع أن القاضية لم تأخذ بالاعتبار حق العلول في "التعبير الديني باستنادها إلى مبدأ مهيمن ومطلق هو مبدأ علمانية الدولة الذي كانت تعتقد خطأ أنه مدرج في نظام محكمة كيبيك".