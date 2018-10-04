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    الخارجية الإيرانية: يتعين على أمين عام الناتو أن يقلق من السياسات الأمريكية الخطيرة

    09:42 ص الخميس 04 أكتوبر 2018
    الخارجية الإيرانية: يتعين على أمين عام الناتو أن يقلق من السياسات الأمريكية الخطيرة

    ينس ستولتنبرج

    طهران - (د ب أ):

    صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه ينبغي على أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن يشعر بالقلق من السياسات الأمريكية الخطيرة.

    وكان أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج أعرب مؤخرا عن قلق الحلف بشأن برنامج إيران الصاروخي وأنشطتها "المزعزعة لاستقرار" المنطقة.

    ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن قاسمي القول اليوم الخميس :"عليه (ستولتنبرج) أن يشعر قبل أي شيء بالقلق من سياسات أمريكا الخطيرة وأحادية الجانب وعدم التزامها بتعهداتها الدولية".

    وأضاف :"الجمهورية الإسلامية تعد نفسها أكبر ضحية للإرهاب، كما أن لها الدور الأكبر في إنهاء سيادة الجماعات الارهابية ومنها داعش في المنطقة".

    واعتبر أنه من الأجدر أن تقوم "الكثير من الدول الأوروبية بتقديم الشكر لإيران لكفاحها المقدس في قمع الإرهابيين في المنطقة لا أن تصبح موضع تساؤل وشك وريبة إزاء سياساتها البناءة".

    وأكد في الوقت نفسه أن "البرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ذو طابع دفاعي وردعي وأن لها الحق كما لجميع دول العالم المستقلة أن يكون لديها برامج عسكرية دفاعية تقليدية للدفاع عن نفسها".

    الخارجية الإيرانية حلف شمال الأطلسي السياسات الأمريكية ينس ستولتنبرج

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