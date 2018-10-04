وزارة الدفاع الصينية تنظم مسابقة دولية في القنص 18 أكتوبر الجاري

بكين - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصيني، اليوم الخميس، تنظيم مسابقة دولية في القنص بضواحي العاصمة بكين، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الوزارة "رين قوه تشيانغ"- في تصريح اليوم- إنه سيتم دعوة متنافسين من الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون، والبلدان الواقعة على طول الحزام والطريق.

وأضاف أن المسابقة تتكون من 12 حدثا رئيسيا بما في ذلك القنص قريب المدى، وإنقاذ الرهائن، والقتال الشامل.

وكانت وزارة الدفاع الوطني الصينية نظمت النسخة الأولى من المسابقة قبل عامين، بمشاركة قناصين من 15 بلدا.