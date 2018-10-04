ميركل تجري محادثات في إسرائيل وسط خلافات بشأن إيران والفلسطينيين

تل أبيب - (د ب أ):

تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووفد من الوزراء في إسرائيل اليوم الخميس، استئناف المحادثات بين حكومتي البلدين، وسط خلافات حول سياسة إيران ومصير قرية الخان الأحمر الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتوقفت المشاورات المنتظمة في أوائل عام 2017 وسط اعتراضات ألمانية على بناء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر عقد المشاورات الحكومية في القدس ، حيث يلتقي ممثلون من كل وزارة مع نظرائهم.

وقال مكتب المستشارة الألمانية إن الاجتماعات ستركز على "الأعمال والابتكار والتكنولوجيا".

وقالت مارتينا فيتز نائبة المتحدثة باسم ميركل في وقت سابق إن المحادثات ستركز على السياسة الخارجية والأمنية والقضايا الإقليمية.

ومن المقرر أن تزور ميركل نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست ، وتلتقي الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين وستحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة حيفا.

وتأتي زيارة المستشارة في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 على الرغم من إعادة فرض العقوبات الأمريكية ، وهو الموقف الذي يعارضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واتهم نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي ، القادة الأوروبيين بـ"تشجيع الدكتاتوريين الإيرانيين".