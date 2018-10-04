سمك الرنجة يغلق طريقا رئيسيا غرب السويد

استوكهولم - (أ.ش.أ):

غطت كميات كبيرة من سمك الرنجة أحد الطرق الرئيسية بغرب السويد بعدما اضطر سائق الشاحنة التي تقل براميل الرنجة إلى استخدام الفرامل للتوقف بشكل مفاجئ لمفاداة حيوان الأيل.

وأشار موقع "لوكال" الإخباري إلى أن الأيل والحيوانات البرية الأخرى تتسبب في وقوع الآف من حوادث الطرق في السويد سنويا فقد وقع 60 ألف حادث في عام 2017 .

وتناثرت حمولة الشاحنة على الطريق وانفتح معظمها وغطى الأرض بالوجبة الشهية التقليدية في السويد، في الحادث الذي وقع على مقربة من جزيرة تورن بغرب البلاد المعروفة بصناعة صيد سمك الرنجة.

وقال مسؤول بخدمة الطوارئ المحلية إن الرنجة امتدت على الطريق الذي أغلق لنحو الساعة حتى تمكنت فرق الطوارئ من إزالة السمك وتنظيف الطريق.