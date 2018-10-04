رئيس وزراء الصين يقوم بجولة خارجية تشمل طاجكستان وهولندا وبلجيكا

بكين - (أ ش أ):

يقوم رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانج بجولة خارجية تشمل طاجكستان وهولندا وبلجيكا خلال الفترة من 11 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج – في تصريح اليوم الخميس - إن رئيس مجلس الدولة سيحضر خلال زيارته طاجكستان الاجتماع السابع عشر لرؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة (دوشنبه)، فيما سيحضر خلال زيارته بلجيكا الدورة الـ 12 لقمة آسيا أوروبا في العاصمة (بروكسل).

وأضافت يينج أن زيارات تشيانج لهذه الدول تأتي بناء على دعوات من رؤساء وزراء طاجكستان وهولندا وبلجيكا ورئيس مجلس أوروبا ورئيس المفوضية الأوروبية.