توقعات بالتصويت على ترشيح كافانو للمحكمة العليا الأمريكية السبت

واشنطن - (د ب أ):

من المرجح أن يتم التصويت على ترشيح بريت كافانو للمحكمة العليا الأمريكية ، مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بناء على اقتراح من ميتش ماكونيل ، زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس.

ومن المتوقع أن يتم التصويت بعد غد السبت.

وقال ماكونيل إن مجلس الشيوخ لا يزال ينتظر تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي في اتهامات الاعتداء الجنسي المنسوبة إلى كافانو.

وتعثرت عملية اختيار كافانو 53 عاما بعد اتهامات من عدد من النساء بسوء السلوك الجنسي أو تعرضهن للاعتداء الجنسي في حوادث يعود تاريخها إلى عقود.

ونفى كافانو جميع التهم الموجهة إليه.

ويبدو أن مكتب التحقيقات الاتحادي سيواجه صعوبة كبيرة من أجل العثور على أدلة، نظرا لأن معظم الحوادث المزعومة تعود إلى ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي.

وكان الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، وحد صفوفه بشأن كافانو، حيث يقول كثيرون إن الحزب الديمقراطي يشن حملة تشهير ضد القاضي.

ويقول الديمقراطيون إن هناك الكثير من التساؤلات حول كافانو تكفي لرفض ترشيحه.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يبرئ مكتب التحقيقات الاتحادي ساحة كافانو.