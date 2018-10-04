جزر جنوب اليابان تستعد لإعصار قوي مجددا

طوكيو - (د ب أ):

تستعد جزر جنوب اليابان لإعصار قوي آخر مصحوب بأمطار غزيرة ورياح خطرة، حيث ألغت السلطات أكثر من 200 رحلة جوية بحلول صباح اليوم الخميس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من صواعق برق وانهيارات طينية وأمواج عالية، وحثت السكان المحليين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة حيث من المتوقع أن يقترب الإعصار "كونج راي" من أوكيناوا والجزر المجاورة لها خلال الليل.

وكان الإعصار وهو الـ25 هذا الموسم على بعد حوالي 260 كيلومترا من الشرق إلى الجنوب الشرقي من جزيرة مياكو، واتجه شمالا إلى الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة مع سرعة قصوى للرياح بلغت 144 كيلومترا في الساعة، وزوابع بسرعة 198 كيلومترا في الساعة، حسب الهيئة.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من شبه الجزيرة الكورية يوم السبت ويضرب شمال اليابان الأحد.

وضرب الإعصار "ترامي" أوكيناوا والبر الرئيسي لليابان برياح مدمرة وأمطار غزيرة مطلع الأسبوع الماضي ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة حوالي 200 آخرين.