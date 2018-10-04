زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق تصل إلى مجمع محاكم كوالالمبور لتواجه اتهامات بغسل أموال

كوالالمبور - (د ب أ):

وصلت روسمة منصور، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، إلى مجمع المحاكم في كوالالمبور اليوم الخميس لتواجه اتهامات بغسل أموال.

وبدت روسمة 66 عاما التي ارتدت زيا تقليديا وشوهدت مبتسمة أمام وسائل العام، هادئة وهي في طريقها إلى المبنى.

وبالأمس، أعلنت الهيئة الوطنية الماليزية لمكافحة الكسب غير المشروع توقيف روسمة منصور للاشتباه في تورطها في فضيحة صندوق التنمية الماليزي "1.إم.دي.بي".

وكانت روسمة وصلت إلى مقر الهيئة في وقت سابق أمس لمواجهة جولة ثالثة من عملية استجوابها بشأن تورطها المشتبه به في نقل 42 مليون رينجت (10 ملايين دولار) للحساب المصرفي لزوجها من مؤسسة "إس.آر.سي" الدولية والتي كانت شركة تابعة لصندوق التنمية..

ويواجه نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 وحتى 2018، اتهامات باختلاس نحو 5ر4 مليار دولار من الصندوق الحكومي، من بينها نحو 628 مليون دولار يتردد أنه قام بتحويلها إلى حسابه البنكي الشخصي.