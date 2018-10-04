اعتقال رجل في ولاية يوتا الأمريكية للاشتباه في إرساله مظاريف بها مادة سامة إلى ترامب

واشنطن - (د ب أ):

اعتقل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) رجلا من ولاية يوتا الأمريكية للاشتباه في إرساله مظاريف تحتوي على مواد سامة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت تقارير إعلامية الأربعاء.

وأكدت إدارة الشرطة في مدينة لوجان، بولاية يوتا عبر صفحتها على فيسبوك، أنها تنسق مع عملاء الـ (إف.بي.آي) تحقيقا في هذا الشأن، وكشفت عن هوية الرجل وهو ويليم كلايد آلين.

إلا أن الإدارة لم تكشف عن طبيعة الاتهامات التي ربما يواجهها آلين.

كان جهاز الخدمة السرية الأمريكي قد ذكر أنه تم ضبط "مظروف مشبوه" كان موجها إلى ترامب، وذلك بعد ساعات من تأكيد البنتاجون أنه يتم التحقق من بريد مماثل.

وتردد أن الرسالة كانت موجهة إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس العمليات البحرية جون ريتشاردسون.

وقال جهاز الخدمة السرية في بيان إن المظروف الموجه إلى ترامب وصل يوم الاثنين ، لكنه أضاف أنه لم "يستقبله البيت الأبيض ، ولم يدخل البيت الأبيض أبداً".