إغلاق مطار بنينا الليبي ونقل جميع الرحلات لمطار آخر

كتب - مصراوي:

أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني في مدينة البيضاء شرقي البلاد، أمس الأربعاء، إغلاق مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي شرقي البلاد، مشيرًا إلى أنه إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية بمطار بنينا الدولي ستعود الرحلات لمطار الأبرق.

وقالت الحكومة المؤقتة، في بيان صحفي، إن "دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني أعلن يوم الأربعاء أنه إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية في مطار بنينا الدولي ببنغازي في بحر أسبوع من الآن فإن الرحلات المحلية والدولية ستعود إلى مطار الأبرق بالبيضاء"، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأضاف البيان أن "رئيس الحكومة أصدر تعليماته لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة بنقل الرحلات إلى مطار الأبرق مجددًا في حال لم تستقم الأمور في هذا المطار في بحر أسبوع".

وطالب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة: "أهالي وحكماء وعقلاء منطقة بنينا ومدينة بنغازي وضع حد لما يحدث هناك ومساندة قوى الأمن في حماية المطار ومنع الفساد الذي يحدث من خلاله تلاعب في آليات سفر الموطنين".

وحث على "ضرورة الاهتمام بمنافذ البلاد وملف الهجرة غير الشرعية"، لافتا إلى أن "مطار بنينا الدولي ببنغازي يعاني من سوء الإدارة والفساد بما يعطل مصالح الناس".

ويشار أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني ترأس اليوم الأربعاء 3 أكتوبر اجتماع أمنيًا في مدينة البيضاء في حضور زير الداخلية المستشار إبراهيم خليفة بوشناف.

وأعلن وزير الداخلية، خلال الاجتماع عن الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2018 — 2019 — 2020 لأول مرة في تاريخها، في حضور قادة وزارة الداخلية من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة والمكاتب، بقاعة قبة البرلمان بمدينة البيضاء.​