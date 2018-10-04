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    قنصلية السعودية بإسطنبول: نتابع مع تركيا لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي

    01:44 ص الخميس 04 أكتوبر 2018
    قنصلية السعودية بإسطنبول: نتابع مع تركيا لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي

    جمال خاشقجي

    كتب - مصراوي:

    أعلنت القنصلية العامة للملكة العربية السعودية في إسطنبول أنها تتابع وتنسق مع السلطات المحلية التركية الشقيقة لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية.

    وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن وزارة الخارجية التركية والسلطات المعنية تراقب قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    وأضاف قالن، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي أر تي)، أن أنقرة لديها معلومات بأن خاشقجي لا يزال داخل قنصلية السعودية في إسطنبول.

    وكان مسؤول سعودي صرح بأن تقارير اختفاء خاشقجي داخل القنصلية السعودية "كاذبة".

    وأضاف في حديثه لوكالة رويترز أن خاشقجي زار القنصلية "لطلب أوراق متعلقة بحالته الاجتماعية وإنه خرج بعد فترة قصيرة".

    وكانت خطيبة خاشقجي صرحت لقناة "تي آر تي عربي" الرسمية التركية بأنها تواصلت مع القنصلية السعودية و"قالوا إن جمال غادر المبنى، أنا معتصمة هناك وقد بحثنا عنه في كل مكان، ولو كان قد خرج فلم يخرج بنفسه، وربما تعرض للخطف".

    وأبدت صحيفة واشنطن بوست، التي تنشر مقالات صحفية لخاشقجي؛ مخاوفها من اختفاءه وسط احتمالية تعرضه للاختطاف، مع عدم خروجه من مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.​

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