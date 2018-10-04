نقل رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري إلى مستشفى بعد إلغاء العفو عنه

ليما - (د ب أ):

نُقل رئيس بيرو الأسبق، ألبرتو فوجيموري، إلى مستشفى بعد ساعات من إلغاء عفو سبق منحه له، حيث كان يقضي عقوبة سجن مدتها 25 عامًا عن جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت تقارير محلية أن سيارة إسعاف نقلت فوجيموري إلى المستشفى ورافقه نجله، كينجي فوجيموري.

وكان القضاء أدان فوجيموري بالمسؤولية المشتركة عن 25 جريمة قتل وعمليتي اختطاف خلال مدة حكمه ضمن جرائم أخرى. وأدين فوجيموري أيضا في عدة قضايا فساد.​