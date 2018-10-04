حول العالم في 24 ساعة: فضيحة جنسية تهز العائلة الحاكمة في قطر..ومغرّدون "كارثة لا تُغتفر"
كتب – مصراوي:
شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة أبرزها تسريب تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية تجمع بين عبدالله العذبة مستشار تميم بن حمد ورئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، وغالية بنت محمد آل ثاني، ابنه عم أمير قطر، كما صرحت متحدثة باسم البنتاجون، الأربعاء، بأن مظروفا مشبوها موجها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يحتوي على مادة مسسمة، وأيضًا، استشهاد فلسطيني يبلغ من العمر 15 عامًا برصاص الجيش الإسرائيلي.
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