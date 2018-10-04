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مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية في روسيا

12:12 ص الخميس 04 أكتوبر 2018
مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية في روسيا

تحطم طائرة مروحية - صورة ارشيفية

موسكو - (أ ش أ)

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية، اليوم الأربعاء، في مقاطعة كوستروما وسط روسيا.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، فإن مجموعة تحقيق تنفيذية وفرق البحث الجنائي، تعمل في موقع التحطم لتحديد ظروف تحطم الطائرة، وهوية الضحايا، وكذلك الأسباب والظروف التي ساهمت في وقوع الحادث.

وذكر مصدر في لجنة التحقيق، أن قسم التحقيق في مقاطعة ياروسلافل المعني بالنقل فتح تحقيقًا فيما يتعلق بتحطم طائرة مروحية خاصة في منطقة سوليجالشسكي في منطقة كوستروما وأدى الحادث لمقتل ثلاثة أشخاص.

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موسكو حادث تحطم مروحية روسيا تحطم طائرة

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