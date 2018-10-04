العالم في صور: ميلانيا تخطو نحو "اللاعودة".. و"ماي" ترقص

القاهرة - مصراوي

رصدت عدسات المصورين حول العالم أبرز الأحداث على مدار اليوم، وكان من بينها الاعتداءات المستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، بجانب مظاهرات في كل من ألمانيا وإسبانيا مطالبة بالابتعاد عن السياسة اليمينية المتطرفة وضد انفصال إقليم كتالونيا، على الترتيب.