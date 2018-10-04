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أبرز التصريحات في 24 ساعة: الوضع الإنساني في اليمن يسوء والناس يأكلون أوراق الشجر

12:15 ص الخميس 04 أكتوبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: الوضع الإنساني في اليمن يسوء والناس يأكلون أوراق الشجر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب – مصراوي:

حذر علوي الباشا، عضو البرلمان العربي عن دولة اليمن، من خطورة الوضع الإنساني في البلاد، فيما هاجم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأربعاء، فلسطين بسبب تحركاتها ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تعول على عدم نشوب أي أعمال قتالية واسعة النطاق في سوريا.

علوي الباشا البرلمان العربي اليمن بوتين جون بولتون أمريكا روسيا

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