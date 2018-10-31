توجيه 44 اتهاما لمنفذ هجوم المعبد اليهودي في أمريكا

واشنطن - (د ب أ)

اشتملت لائحة الاتهام المقدمة ضد روبرت باورز، وهو الرجل المتهم بإطلاق النار على معبد يهودي في بيتسبيرج وقتل 11 شخصا يوم السبت الماضي، على 44 تهمة، البعض منها عقوبتها الإعدام.

وأدين باورز (46 عاما) اليوم الأربعاء بجرائم كراهية أسفرت عن وفاة واتهامات أخرى صدرت من هيئة محلفين كبرى اتحادية أمريكية. وباورز هو المسلح المشتبه بارتكابه المذبحة، التي وقعت خلال صلاة السبت الأسبوعي في معبد (تري أوف لايف) في حي سكويريل هيل في بيتسبيرج.

وأصيب ستة أشخاص، بينهم أربعة من ضباط الشرطة. وأطلقت الشرطة النار على باورز وظهر أمام المحكمة الأسبوع الجاري على كرسي متحرك. وقد وصفت حالته بأنها مرضية.

ويقول ممثلو الادعاء إن باورز أدلى بتصريحات عن رغبته في "قتل اليهود" أثناء تنفيذ المجزرة، وفقا لوزارة العدل.

واحتوت حسابات باورز عبر وسائل التواصل الاجتماعي على العديد من المنشورات العنصرية، وألقى باللوم على اليهود في جلب المهاجرين من أصل لاتيني إلى الولايات المتحدة.

وقال النائب العام جيف سيشنز: "هذه الجرائم المزعومة شريرة بشكل غير مفهوم وبغيض بالنسبة إلى قيم هذه الأمة".

ووفقاً للسلطات، يواجه باورز احتمال عقوبة الإعدام، أو السجن مدى الحياة بدون إفراج مشروط، ويليها عقوبة متتالية بالسجن 535 سنة.

وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيتسبيرج أمس الثلاثاء. ولم تخل الزيارة من الجدل، حيث احتج بعض أعضاء المجتمع اليهودي، مشيرين إلى أن خطاب الرئيس غالباً ما يكون تحريضيا ومثيرًا للانقسام.