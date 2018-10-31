ترامب يشير إلى إمكانية إرسال 15 ألف جندي إلى حدود المكسيك

كتب – مصراوي:

قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إن هناك احتمالية أن يرسل 15 ألف جندي إلى الحدود مع المكسيك في محاولة للتصدى لمنع تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

وقررت وزارة الدفاع الأمريكية أمس، إرسال أكثر من 5200 جندي إلى الحدود مع المكسيك للمساعدة في وقف تدفق آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وقال الجنرال تيرينس أوشونيسي، قائد القيادة الشمالية بالجيش الأمريكي، إن هذه العملية تركز على ولايات تكساس وأريزونا وكاليفورنيا.

وهناك بالفعل 2,100 فرد من الحرس الوطني الأمريكي على الحدود، كانوا قد أرسلوا بناء على طلب سابق من ترامب في أبريل الماضي.