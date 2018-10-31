شرطة نيويورك تطالب بتقديم أي معلومات حول مقتل شقيقتين سعوديتين

نيويورك - (د ب أ)

طالبت شرطة مدينة نيويورك العامة الإدلاء بأية معلومات، فيما يتعلق بقضية غامضة شهدت العثور على شقيقتين سعوديتين مقتولتين ومقيدتين ببعضهما بشريط لاصق.

وتم العثور على الشقيقتين تالا فارع (16 عاما)، وروتانا فارع (22 عاما)، على ضفاف نهر هدسون في المدينة، بعيدا عن ولاية فرجينيا، التي كانتا تقيمان بها.

وتم الإبلاغ عن فقدانهما في أغسطس الماضي.

وكانت والدة الأختين قد أبلغت الشرطة أنها تلقت مكالمة من السفارة السعودية الأسبوع الماضي تطلب منها مغادرة البلاد، لأن الشابتين تقدمتا بطلب لجوء في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلامية في نيويورك.

ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد، لكن تم العثور على الفتاتين مقيدتين وجها لوجه بشريط لاصق.

وكتب ديرموت شاي كبير محققي نيويورك، عبر تويتر اليوم "بينما نواصل التحقيق الشامل في وفاة الشقيتين تالا وروتانا فارع، اللتين تم العثور على جثتيهما في 24 أكتوبر على حافة نهر هدسون في مانهاتن، نحث أي شخص [لديه] معلومات على الاتصال بـ (كرايم ستوبارز)" في إشارة إلى خط ساخن.

كما نشر شاي صورا للشقيقتين، وتظهر إحداهما فيها وهي ترتدي حجابا.

وحظت القضية باهتمام خاص في الولايات المتحدة في ضوء مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول الشهر الجاري.

وقالت القنصلية السعودية في مدينة نيويورك الأسبوع الجاري إنها تتابع قضية الشقيقتين عن كثب.