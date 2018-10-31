ترامب: لا أعتقد أن السعوديين خدعوني في قضية خاشقجي

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لا يعتقد أن السعوديين "خدعوه" في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "ربما خدع السعوديون أنفسهم. سنرى ما يمكن أن يحدث".

وأعلن المدعي العام التركي في وقت سابق اليوم، أن الصحفي خاشقجي قُتل "خنقًا" بعد دخول قنصلية بلاده في عملية مُدبرة، وأضاف أنه تم تقطيع جثته.

وكان الرئيس ترامب أشاد بالإعلان السعودي الأول بمقتل خاشقجي "في شجار" داخل القنصلية، والذي تبعه توقيف 18 مواطنا سعوديًا للتحقيق معهم بشأن القضية.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب النائب العام التركي، أن "الادعاء التركي أُبلِغ بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".

وأوضح أن اللقاءات مع النائب العام السعودي لم تتوصل إلى نتائج ملموسة "رغم كافة الجهود التركية التي اتسمت بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة"، بحسب قولها.

وطالبت أنقرة، بحسب بيان النيابة العامة التركية، السعودية مُجددًا بتسليم المُشتبه بهم الـ18 الذين اعتُقِلوا في المملكة.

وغادر النائب العام السعودي سعود المعجب إسطنبول، بعد 3 أيام من التحريات مع نظيره التركي ومسؤولي مخابرات أتراك حول ملابسات مقتل خاشقجي.