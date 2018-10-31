إندونيسيا تحتج على إعدام السعودية إحدى رعاياها

جاكرتا - (د ب أ)

احتج وزير القوى العاملة الاندونيسى، حنيف داكيري، بشدة على اعدام عاملة اندونيسية في السعودية أول أمس الاثنين.

وأعرب الوزير عن أسفه على إعدام العاملة توتي تورسيلاواتى بدون إبلاغ الحكومة الإندونيسية، بحسب وكالة الأنباء الأندونيسية (انتارا).

من جانبها، أجرت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، اتصالا هاتفيا بنظيرها السعودي عادل الجبير للإعراب عن رفضها لإعدام العاملة، بحسب صحيفة"جاكرتا بوست" على موقعها الإلكتروني.

وحُكم على تورسلاواتي بالإعدام في عام 2011 بتهمة القتل المتعمد لوالد الشخص الذي كانت تعمل عنده عام 2010.

كانت والدة تورسيلاواتي قد ذكرت أنها أبلغتها خلال لقاء بينهما في شهر أبريل الماضي أنها قتلت الشخص الذي كانت تعمل عنده بعد أن حاول الاعتداء عليها جنسياً.

قال نائب رئيس لجنة مجلس النواب ، إيرمالينا ، في وقت سابق ، إن السعودية انتهكت اتفاقية فيينا لعام 1961 من خلال تنفيذ اعدام العاملة تورسيلاواتي ، دون إخطار الحكومة الإندونيسية.