بعد أيام من زيارة نتنياهو.. رسالة من السلطان قابوس إلى الرئيس الفلسطيني

القاهرة - مصراوي

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، وزير الشئون الخارجية العُماني يوسف بن علوي، وذلك بعد أيام من الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى سلطنة عُمان.

ونشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، صورة لاستقبال الرئيس عباس لمبعوث السلطان قابوس بن سعيد. واستلم عباس رسالة من السلطان قابوس تتعلق بزيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى السلطنة يوم الجمعة.

وذكرت الوكالة أن اللقاء حضره كل من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وقام نتنياهو يوم الجمعة، بزيارة لسلطنة عمان، التقى خلالها السلطان قابوس.

وفي أعقاب الزيارة، كتب نتنياهو عبر صفحته الخاصة بموقع تويتر: "زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى سلطنة عمان هي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996".

وأضاف نتنياهو، أن هذه الزيارة تشكل خطوة ملموسة في إطار تطبيق سياسته (نتنياهو) الرامية إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد.

واستقبلت عُمان الرئيس الفلسطيني قبل أيام من اجتماع السلطان قابوس برئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي.