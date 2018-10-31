الحكومة اليمنية تؤكد تأييدها لجهود إحلال السلام

صنعاء - (د ب أ)

أكد راجح بادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، تأييدهم لأي جهود تبذل من أجل إحلال السلام في اليمن.

وقال بادي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "نحن مع أي جهود تبذل لإحلال السلام الدائم والشامل في اليمن، لكن كل الدلائل تؤكد أن الحوثيين لا يرغبون في السلام مطلقاً".

وأضاف "لذلك أفشل الحوثيون جهود المبعوث الأممي السابق إلى اليمن ولد الشيخ ،والأن يٌفشلون جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث كما حدث في مباحثات جنيف مؤخرا عندما رفضوا الحضور".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أكد جريفيث التزامه بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات في غضون شهر، "كون الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق شامل".

وحث جريفيث جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة للانخراط بشكل بناء مع جهوده الحالية لاستئناف المشاورات السياسية على وجه السرعة، من أجل التوصل لاتفاق على إطار للمفاوضات السياسية وعلى تدابير لبناء الثقة.

وتعثرت محادثات جنيف التي كان من المقرر انطلاقها في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن رفض وفد جماعة أنصار الله الحوثية الحضور للمحادثات لعدم السماح لهم بنقل جرحاهم مع الوفد التابع لهم بطائرة عٌمانية.

وكانت الأمم المتحدة، قد رعت ثلاث جولات أخرى من المفاوضات بين الأطراف اليمنية، غير أنها لم تتمكن من التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، في حين لا تزال البلاد تشهد معارك مسلحة بين قوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، مخلفة نحو 6 ألاف و660 قتيلاً وإصابة عشرة ألاف و563 أخرين، حسب تقديرات أممية.