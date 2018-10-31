"دماء في الشوارع لو استمر ترامب".. تهديدات بالقتل بسبب تصريحات ممثل أمريكي

كتب – محمد الصباغ:

تعرض الممثل الأمريكي جيمس كرومويل لهجوم كبير بعد تصريحاته بأنه في حال عدم فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس سيكون هناك "حمام من الدماء" في الشوارع.

في حديثه خلال فعالية لمجلة فاريتي الأمريكية، قبل يومين، قال كرومويل إن "الجمهوريين لو استمروا في السلطة سوف نجد حمامات من الدماء في الشوارع، محذرًا من انتشار الفاشية في المؤسسات الأمريكية."

ونقلت "فاريتي" عن الممثل الذي ترشح لجائزة أوسكار من قبل، قوله: "الفاشية تبدأ في الظهور. طالما كان لدينا دولة بها سجّان واستبداد، كل ما نحتاجه هو المبرر، وكل المؤسسات كانت في موقع يسمح بتحوّل ذلك إلى الفاشية".

وأضاف: "لو لم نوقفه (الرئيس دونالد ترامب) الآن، سيكون علينا القيام بثورة حقيقية. وسيكون هناك دماء في الشوارع" حال استمرار الجمهوريين في السلطة.

الممثل تم إيقافه من قبل بسبب مشاركته في مظاهرة عام 2015، واتهم بالسلوك غير المنضبط لإغلاقه مع آخرين مدخل موقع البناء في محطة للطاقة بمقاطعة أورانج.

ويبدو أن كرومويل تراجع عن كلماته بعد الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابة بموقع تويتر، إن حديثه تم اجتزاءه، وإن الكثير من كلمته خلال الفعالية لم يتم التطرق إليها.

وقال إنه كان يقصد هنا "دماء المتظاهرين"، ولم يكن يدعو إلى "هجمات عنيفة يقوم بها اليسار". ولفت إلى أنه تلقى تهديدات بالقتل بعدما تم إخراج تصريحاته عن سياقها.

وتنطلق انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي بعد أسبوع وتحديدا في السادس من نوفمبر المقبل، ويضع المرشحون اللمسات الأخيرة في حملاتهم الانتخابية.

وتعتبر هذه الانتخابات هي الفرصة أمام الناخبين الأمريكيين لإظهار حكمهم على الرئيس دونالد ترامب بعد عامين من انتخابه رئيسًا في عام 2016.