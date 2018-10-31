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مستشار الأمن القومي الأمريكي: لقاء بوتين وترامب في باريس سيكون قصيرًا

09:10 م الأربعاء 31 أكتوبر 2018
مستشار الأمن القومي الأمريكي: لقاء بوتين وترامب في باريس سيكون قصيرًا

جون بولتون

كتب – مصراوي:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن اللقاء المرتقب بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، المقرر عقده في باريس 11 نوفمبر، سيكون قصيرًا على الأرجح، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

فيما أعلن الكرملين عن بدء التحضير للقاء بوتين ونظيره ترامب في باريس الشهر المقبل، على هامش مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وأشار دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين إلى عدم وجود أي تفاصيل حتى الآن حول لقاء الرئيسين في باريس في الـ11 من نوفمبر المقبل، وقال: "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن أي تفاصيل".

وقال إن الجانب الأمريكي وجه هذه الدعوة، لكنه لا يزال من الضروري التنسيق والاتفاق على أجندة اللقاء.

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