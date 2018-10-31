مواليد بلا أذرع في فرنسا.. والسلطات تحقق في الأسباب

باريس - (د ب أ)

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء فتح تحقيق على مستوى البلاد بشأن مجموعات من الأطفال الذين ولدوا بدون أذرع، أو ساعدين أو يدين.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تصريح للسلطات الصحية الفرنسية بأنها حددت 11 حالة مشتبه بها في دائرة "اين" بشرق البلاد بين عامي 2000 و 2014.

وقد تم بالفعل تسجيل سبع حالات أخرى في المنطقة بين عامي 2009 و 2014.

وخُلص تحقيق أولي نشر في 4 أكتوبر إلى أن الحالات السبع لم تشكل عددًا كبيرًا غير معتاد من حدوث هذه المتلازمة.

وفقا للوكالة الوطنية للصحة العامة، يولد متوسط 150 طفلا بهذا الشكل في جميع أنحاء البلاد سنويا.

وقالت الوكالة إن الأسباب المعروفة تشمل ما يعرف باسم الشذوذات الجينية (حالات شذوذ خلقي)، وبعض الأدوية مثل الثاليدومايد، أو الأضرار البدنية أثناء الحمل.

ومع ذلك، تقول الوكالة إنه من المحتمل أن تكون هناك أسباب أخرى غير معروفة، بما في ذلك أسباب بيئية.