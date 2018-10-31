بريطانيا تتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج الأوروبي بحلول 21 نوفمبر

لندن - (د ب أ)

قال "دومنيك راب" وزير الدولة البريطاني المسؤول عن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع التكتل بشأن الخروج بحلول 21 نوفمبر المقبل.

وقال الوزير في خطاب أرسله في 24 أكتوبر الحالي ونشر اليوم الأربعاء إنه تم تحقيق "تقدم كبير" خلال الأسابيع الأخيرة، بفضل المقترحات البريطانية الجديدة، لتسوية الخلاف بشأن تجنب الفحص الجمركي للبضائع عبر الحدود الأيرلندية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن هذا الموضع أدى إلى تعثر المفاوضات شهورا، في حين يبدو "راب" متفائلا بشأن الوصول إلى حل شامل.

وقال "راب" في الخطاب الموجه إلى "هيلاري بن" رئيس لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي في مجلس العموم البريطاني "رغم خلافاتنا، لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع".

وأضاف: "يسعدني أن أقدم إلى اللجنة دليلا على موعد التوصل إلى اتفاق، حيث أرى حاليا أن 21 نوفمبر موعدا مناسبا".