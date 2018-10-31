العاهل السعودي يعزي ولي العهد الكويتي في وفاة الشيخ سلمان

كتب – مصراوي:

بعث العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بينما قال ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".