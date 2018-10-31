مسؤول إسرائيلي: الموساد وراء احباط اغتيال معارض إيراني في الدنمارك

تل ابيب - (د ب أ)

كشف مسؤول دبلوماسي اسرائيلي اليوم الاربعاء، النقاب عن إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) زود الدنمارك والسويد بمعلومات استخباراتية ساعدت في احباط محاولة شنتها الاستخبارات الايرانية لاغتيال معارض إيراني في الدنمارك .

ووفقا للمسؤول، الذي لم يتم الافصاح عن هويته، فإن الشخص الذي كان مستهدفا وهو زعيم الفرع الدنماركي لجماعة معارضة إيرانية، هو الذي ألقت عليه طهران مسؤولية الهجوم على العرض العسكري في خوزستان، بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت" على موقعها الإلكتروني.

كانت حركة تحرير الاهواز اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على العرض العسكري الايراني الذي وقع الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 25 شخصا.

يشار إلى أن الدنمارك اتهمت طهران بالتخطيط لشن هجمات تستهدف معارضين إيرانيين في المنفى بتلك الدولة الاسكندنافية، واستدعت سفيرها لدى إيران للتشاور.

ورفضت إيران هذه الاتهامات.

هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي يتم فيها اتهام إيران بمحاولة استهداف نشطاء المعارضة الإيرانية في المنفى بأوروبا. ففي يونيو، أحبطت فرنسا محاولة إيرانية للهجوم على مؤتمر إيراني للمعارضة في باريس.