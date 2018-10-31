ماتيس: ألف قتيل وجريح في صفوف الجيش الأفغاني خلال شهرين

واشنطن - (أ ش أ)

كشف جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي النقاب عن أن خسائر الجيش الأفغاني خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بلغت أكثر من ألف قتيل وجريح.

وذكر راديو // صوت أمريكا // في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن ماتيس أشاد، مع ذلك، بالجهود التي تبذلها قوات الجيش الأفغاني رغم هذه الخسائر الكبيرة، حيث تمكنت من منع عناصر حركة "طالبان" من عرقلة الانتخابات الأخيرة في أفغانستان.

وأضاف ماتيس - في كلمة ألقاها في المعهد الأمريكي للسلام - "أن الاستراتيجية الإقليمية لتحقيق المصالحة السياسية مع طالبان تحقق تقدمًا من وجهة النظر الأمريكية ، غير إنه من الصعب - بكل أسف - أن نقبل بحدوث التقدم مع استمرار أعمال العنف في ذات الوقت".