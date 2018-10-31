معرض الجزائر للكتاب يغلق جناح ناشر إيراني

الجزائر - (أ ش أ)

قامت إدارة معرض الجزائر الدولي للكتاب اليوم الأربعاء، بغلق جناح الناشر الإيراني "المجمع العالمي لآل البيت" لمخالفته القانون الداخلي لصالون الجزائر الدولي للكتاب".

وقال رئيس لجنة القراءة والمتابعة بوزارة الثقافة الجزائرية جمال فوغالي - في تصريح اليوم - إن "هذا الغلق جاء عقب الوقوف على عرض عناوين تم التحفظ عليها سابقا من طرف إدارة الجمارك".

وقامت إدارة الجمارك اليوم بحجز هذه الكتب الدينية محل التحفظ قصد عرضها على لجنة مختصة لوزارة الشؤون الدينية التي تقوم بمتابعة الكتب الدينية في المعرض الدولي للكتاب.

وتشارك إيران في الدورة 23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب التي تستمر فعالياتها حتى 10 نوفمبر بعدة دور نشر.