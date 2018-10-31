المجلس الرئاسي الليبي: المسار الانتخابي هو أهم محاورنا في "باليرمو"

طرابلس - (د ب أ)

كشف الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاّك، عن المحاور الأساسية التي سيتم طرحها والتأكيد عليها من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والوفد الذي سيرافقه في المؤتمر الخاص بالأزمة الليبية المزمع عقده الشهر القادم في مدينة باليرمو الإيطالية.

وقال السلاّك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، إن أهم هذه المحاور هو التأكيد على المسار الانتخابي بشقيه الرئاسي والبرلماني، والقاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات، فضلاً عن توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المؤسسات الموازية، واستمرار الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية "التي شُرِع في تنفيذها بعد نهاية الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين".

كما أكد السلاّك على استمرار المفاوضات بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لحين الوصول لاتفاق، مشيراً إلى أن ذلك يعد هدفاً استراتيجياً لا حيدة عنه في نظر السراج، ناقلاً شكر السراج لمصر، لدورها في رعاية المفاوضات.

وتطرق السلاك أيضا إلى تكليف السراج لوفد حكومي بالتوجه إلى المنطقة الجنوبية لمعالجة الأزمات الخدمية والأمنية التي يعاني منها.

يشار إلى أن ليبيا انفلاتا أمنيا منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.