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    بالصور.. القوات السعودية تصل مصر للمشاركة في تدريب "درع العرب 1"

    06:58 م الأربعاء 31 أكتوبر 2018
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    كتب – مصراوي:

    وصلت القوات السعودية اليوم الاربعاء، إلى مطار قاعدة جناكليس الجوية المصرية، ومطار قاعدة برج العرب الجوية, للمشاركة في تدريب "درع العرب1"، حيث كان في استقبالهم عدد من ضباط القوات المسلحة من البلدين.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح الملحق العسكري في سفارة المملكة العميد الركن عبدالله بن يوسف الجاسر, أن تدريب"درع العرب1" يهدف إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للدول العربية الشقيقة المشاركة في التمرين من خلال تنفيذ تدريب مشترك يسهم في تطوير وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الدول العربية، في ظل التحديات الحالية بالمنطقة، إضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة في مجال العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب .

    من جهته بيّن قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن عبدالله بن حسين السبيعي، أن تمرين "درع العرب1" تمرين ميداني مختلط متعدد الجنسيات، يشارك فيه عددٌ من الدول العربية الشقيقة من ضمنها المملكة العربية السعودية ممثلة في القوات المسلحة بقواتها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي, مفيدًا أن التمرين يشتمل على عدة أهداف أهمها توحيد المفاهيم في مجال العمل العربي المشترك.

    القوات السعودية درع العرب 1 مطار قاعدة جناكليس مطار قاعدة برج العرب

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