الجيش التركي يقتل 34 مسلحًا كرديًا في غارات شمالي العراق

كتب – مصراوي:

أعلن الجيش التركي، مقتل 34 مسلحًا كرديًا في غارة جوية لمقاتلاته شمالي العراق، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، حذر أمس، من انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" من مناطق كانت تسيطر عليها في محافظة دير الزور السورية قرب الحدود مع العراق.

وقال الأعرجي، في تصريح نقلته شبكة "روسيا اليوم": "إن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية وانتشار عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بدلاً عنها، أمر يحمل أكثر من علامة استفهام خصوصًا وأن ذلك حصل بالقرب من الحدود العراقية السورية، موضحًا أنه علينا الحذر والاستعداد دومًا".

فيما أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، وقف عملياتها ضد تنظيم "داعش" شرق الفرات بسبب الهجمات التركية.