مقتل 48 مسلما شيعيا واعتقال 400 آخرين خلال احتجاجات في نيجيريا

لاجوس - (د ب أ)

قالت الشرطة النيجيرية ومتحدث باسم جماعة "الحركة الإسلامية في نيجيريا" اليوم الأربعاء، إن الجنود النيجيريين قتلوا 48 عضوا من أعضاء الحركة الشيعية خلال الأيام الخمسة الماضية، واعتقلوا نحو 400 من أعضاء الجماعة.

وقال إبراهيم موسى المتحدث باسم "الحركة الإسلامية في نيجيريا" إن اشتباكات اندلعت بين جنود وأنصار رجل الدين المحتجز والموالي لإيران، ابراهيم زكزاكي، في العاصمة أبوجا أيام السبت والاثنين والثلاثاء.

وقال موسى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الحركة الإسلامية في نيجيريا" أحصت ستة جثث على الاقل يوم السبت و35 جثة يوم الاثنين بينما قتل سبعة أشخاص أمس الثلاثاء.

ومن جانبه، أكد الجيش مقتل ستة متظاهرين.

في هذه الأثناء، ينتظر أعضاء المجموعة المعتقلين المثول أمام المحكمة اليوم الأربعاء ،ومن المحتمل أن توجه إليهم تهم التحريض على العنف وحمل الأسلحة الخطيرة، وفقا لمفوض شرطة أبوجا بالا سيروما.

يذكر أن زكزاكي اعتقل دون محاكمة في كانون أول/ديسمبر 2015 بعد مواجهة كبيرة بين قوات الأمن وجماعته. وقُتل المئات من أعضاء الحركة خلال ما وصفوه بقمع أمني. ومنذ ذلك الحين، نظمت الحركة الشيعية احتجاجا سنوية للمطالبة بإطلاق سراح زكزاكي.