  • عاجل: النائب العام التركي: خاشقجي قُتِل "خنقًا" وقُطّعت جثته (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتدى إعلام مصر الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    مقتل تسعة من رجال الشرطة بعد معركة مع طالبان في أفغانستان

    03:51 م الأربعاء 31 أكتوبر 2018
    مقتل تسعة من رجال الشرطة بعد معركة مع طالبان في أفغانستان

    عناصر حركة طالبان

    كابول - (د ب أ):

    ذكر مسؤولون اليوم الاربعاء أن تسعة على الاقل من رجال الشرطة الافغانية قتلوا في معركة استمرت على مدى أسبوع بين حركة طالبان وقوات الامن الافغانية بإقليم أوروزجان وسط البلاد.

    وقال عارف نوري، المتحدث باسم حاكم إقليم غزني المجاور لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن عشرة آخرين على الاقل أصيبوا أيضا في معركة وقعت في منطقة "خاس أوروزجان" النائية بالاقليم.

    وذكر نوري أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل حوالي 23 مسلحا من طالبان وإصابة عشرات آخرين.

    وفي الوقت نفسه ذكرت ريحانة أزاد عضو البرلمان عن إقليم أوروزجان، أن القتال المستمر أجبر 400 أسرة على الاقل على الفرار والبحث عن مأوى بالعبور إلى إقليم غزني.

    وأضافت أزاد أن هؤلاء النازحين بسبب القتال يعيشون في ظروف سيئة مع عدم توفر رعاية صحية تذكر ودون غذاء كاف أو مأوى.

    وتابعت أزاد أنه لم يتضح عدد الضحايا المدنيين بسبب الاشتباكات، حيث تراجعت خدمات الاتصالات في المنطقة.

    حركة طالبان أفغانستان الشرطة الافغانية عارف نوري إقليم أوروزجان

    الخبر التالى:

    بعد 3 أيام من التحريّات في تركيا.. النائب العام السعودي يُغادر إسطنبول
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان