مقتل تسعة من رجال الشرطة بعد معركة مع طالبان في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم الاربعاء أن تسعة على الاقل من رجال الشرطة الافغانية قتلوا في معركة استمرت على مدى أسبوع بين حركة طالبان وقوات الامن الافغانية بإقليم أوروزجان وسط البلاد.

وقال عارف نوري، المتحدث باسم حاكم إقليم غزني المجاور لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن عشرة آخرين على الاقل أصيبوا أيضا في معركة وقعت في منطقة "خاس أوروزجان" النائية بالاقليم.

وذكر نوري أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل حوالي 23 مسلحا من طالبان وإصابة عشرات آخرين.

وفي الوقت نفسه ذكرت ريحانة أزاد عضو البرلمان عن إقليم أوروزجان، أن القتال المستمر أجبر 400 أسرة على الاقل على الفرار والبحث عن مأوى بالعبور إلى إقليم غزني.

وأضافت أزاد أن هؤلاء النازحين بسبب القتال يعيشون في ظروف سيئة مع عدم توفر رعاية صحية تذكر ودون غذاء كاف أو مأوى.

وتابعت أزاد أنه لم يتضح عدد الضحايا المدنيين بسبب الاشتباكات، حيث تراجعت خدمات الاتصالات في المنطقة.