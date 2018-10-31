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    إغلاق جزئي لمحطة القطار الرئيسية في ميونخ بسبب حقيبتين مشبوهتين

    03:09 م الأربعاء 31 أكتوبر 2018
    إغلاق جزئي لمحطة القطار الرئيسية في ميونخ بسبب حقيبتين مشبوهتين

    أرشيفية

    ميونخ - (د ب أ):

    أغلقت سلطات الأمن الألمانية محطة القطار الرئيسية في مدينة ميونخ جنوبي البلاد وكذلك إحدى المحطات الفرعية في المدينة على نحو جزئي بسبب حقيبتين مشبوهتين.

    وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية اليوم الأربعاء إن حركة القطارات توقفت تقريبا بالكامل في محطة القطار الرئيسية، وذلك بسبب إغلاق صالة الأكشاك وأرصفة انتظار القطارات.

    وأضافت المتحدثة أنه تم إغلاق الرصيفين رقمي 1 و2 والمدخل الرئيسي في محطة القطار الشرقية بالمدينة.

    ويفحص خبراء من الشرطة حاليا الحقيبتين المغلفتين بشريط لاصق.

    ولم تتضح بعد هوية صاحب هاتين الحقيبتين.

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