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    السويد تبدي استعدادها لاستضافة محادثات يمنية ترعاها الأمم المتحدة

    02:16 م الأربعاء 31 أكتوبر 2018
    السويد تبدي استعدادها لاستضافة محادثات يمنية ترعاها الأمم المتحدة

    مارجوت فالستروم

    ستوكهولم - (د ب أ):

    أعلنت وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم استعداد بلادها لاستضافة محادث ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين في اليمن.

    وقالت فالستروم في تصريح للإذاعة السويدية، خلال زيارة للعاصمة النرويجية أوسلو، :"تلقينا استفسارا من الأمم المتحدة بشأن إمكانية أن تكون البلاد مكانا يستطيع المبعوث الأممي جمع الطرفين فيه".

    وأضافت :"علينا أن نتذكر أن هذه هي أكبر أزمة إنسانية في العالم، ولطالما دعمنا- في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة- جهود مارتن جريفيث، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، ومن الجيد محاولة بذل جهد لترتيب محادثات سياسية".

    ورفضت فالستروم التعليق على موعد المفاوضات، وقالت إن العملية من المفترض أن تبدأ بعد وقفٍ للأعمال العدائية.

    مارجوت فالستروم السويد الأمم المتحدة اليمن

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