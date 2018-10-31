الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 53 قاضيًا بوزارة العدل

القاهرة- (مصراوي):

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، أمرًا بترقية وتعيين 53 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.