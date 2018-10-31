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    الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 53 قاضيًا بوزارة العدل

    01:34 م الأربعاء 31 أكتوبر 2018
    الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 53 قاضيًا بوزارة العدل

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

    القاهرة- (مصراوي):

    أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، أمرًا بترقية وتعيين 53 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

    وقال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

    سلمان بن عبدالعزيز السعودية وزارة العدل السعودية وليد الصمعاني
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