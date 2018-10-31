الهند تدشن أطول تمثال في العالم وسط مخاوف من احتجاجات

نيودلهي – (أ ف ب):

دشنت الهند الأربعاء، أطول تمثال في العالم وسط إجراءات أمنية مشددة خشية حصول تظاهرات محلية احتجاجا على كلفته المرتفعة وأثره على البيئة.

ودشن رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي رسميا تمثال الوحدة المقام فوق نهر في منطقة نائية في ولاية غوجارات (غرب).

وشيّد التمثال البالغ ارتفاعه 182 مترا تكريما لسردار فالابهبهاي باتيل، إحدى الشخصيات المهمة في تاريخ الاستقلال وخصوصا لدى القوميين الهندوس.

وقال مودي في خطابه سيذكر تاريخ الهند هذا اليوم الذي لن ينساه أي هندي.

وحجم التمثال يزيد بمرتين عن حجم تمثال الحرية في نيويورك وهو يمثل أول وزير داخلية هندي (1875-1950) مرتديا اللباس التقليدي وواضعا مشلحا على كتفيه.

وبلغت كلفة التمثال 29,9 مليار روبية (405 ملايين دولار) ما أثار معارضة الجماعات القبلية المحلية. وهي طالبت بتعويضات بسبب الأضرار المتوقّعة على البيئة من هذا المشروع وهددت بعرقلة حفل التدشين من خلال التظاهر.

وقد اتخذت السلطات الهندية إجراءات واسعة لضمان حسن سير مراسم التدشين مع نشر أكثر من خمسة آلاف شرطي على ما أفاد مسؤول في الشرطة المحلية.

ويبلغ وزن التمثال مئة ألف طن وقد صنع جزئيا في الصين. وتطلب إنجازه أربع سنوات ومشاركة ثلاثة آلاف عامل.

ويتخوّف زعماء القرى من أن يؤدي التمثال والسدّ المجاور إلى القضاء على نهر نارمادا خامس أطول أنهار الهند، كما ينددون بتكاليفه في الوقت الذي لا يجد السكان المحليون بيوتا ولا مشافي ولا مدارس تكفيهم ولا ما يسد حاجتهم من ماء الشفة.

وكان أطول تمثال في العالم حتى الآن تمثال بوذا في معبد في وسط الصين. ويبلغ ارتفاع التمثال البوذي 128 مترا بحسب موسوعة جينيس للارقام القياسية في مقابل 157 مترا لتمثال باتيل الهندي (من دون المنصات).