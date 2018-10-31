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    السلطات الروسية: الهجوم على مبنى الأمن الفيدرالي في أرخانجلسك "إرهابي"

    12:54 م الأربعاء 31 أكتوبر 2018
    السلطات الروسية: الهجوم على مبنى الأمن الفيدرالي في أرخانجلسك "إرهابي"

    أرشيفية

    موسكو - (د ب أ):

    أعلن محققون اتحاديون في روسيا أن الانفجار الذي وقع اليوم الأربعاء عند مدخل مبنى إدارة الأمن الفيدرالي في مدينة أرخانجلسك شمال غربي البلاد "إرهابي" ونفذه مواطن محلي 17 عاما.

    وأعلنت "لجنة مكافحة الإرهاب" الروسية، في بيان، أن منفذ التفجير قام بعد دخوله إلى المبنى بإخراج عبوة ناسفة من حقيبة إلا أنها انفجرت في يديه، ما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة.

    وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة ثلاثة من موظفي الأمن الفيدرالي. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الفيدرالي هي أبرز الجهات التي خلفت الاستخبارات السوفيتية "كيه.جي.بي.".

    وقالت "لجنة التحقيق الروسية" إن تحقيقا جنائيا يجري حاليا في تهم ارتكاب عمل إرهابي وحيازة عبوة ناسفة بصورة غير قانونية.

    روسيا مكافحة الإرهاب الأمن الفيدرالي هجوم إرهابي

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