حاكم مدينة دار السلام التنزانية يدشن حملة لمكافحة المثلية

دار السلام - (د ب أ):

وضع حاكم مدينة دار السلام، المركز الاقتصادي لتنزانيا، قائمة تشمل 200 شخص متهمين بممارسة المثلية، يمكن الآن إلقاء القبض عليهم، وذلك ضمن أحدث حملة لمكافحة المثلية.

وقال الحاكم بول ماكوندا للصحفيين في مكتبه اليوم الاربعاء" أعلم أن هذه الخطوة لن ترضي بعض الدول، ولكني لن أجلس وأسمح لأشخاص بممارسة أعمال خاطئة فقط لأن هناك بعض الدول تؤيد هذا السلوك".

وكان ماكوندا قد طالب مطلع هذا الأسبوع المواطنين بالإبلاغ عن الأشخاص الذين يشتبه في أنهم من المثليين. ومنذ ذلك الحين، قال إنه تلقى نحو 18 ألف رسالة من مواطنين عاديين.

وأضاف" تكرر 200 اسم في الرسائل، مما يعني أنني لدي قائمة بأسماء أشخاص يمكن من خلالها أن أبدا عمليتي ".

وأوضح أنه في حال توافر "دليل" كافي، يمكن اتهام هؤلاء الأشخاص، بما أن المثلية تعد غير قانونية وفقا لقانون تنزانيا. ويواجه من يتم إدانتهم عقوبة تصل إلى السجن 30 عاما.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت العام الماضي إن هناك " حملة قمع غير مسبوقة " تستهدف المثليين في تنزانيا".

كما ألقت الشرطة العام الماضي القبض على 20 شخصا لاتهامهم بممارسة المثلية في جزيرة زنجبار، وتعهدت " بتعقب ومحاكمة " المواطنين المثليين.