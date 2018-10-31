التقاط ذبذبات يعتقد أنها صادرة من الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

جاكرتا - (د ب أ):

أعلن محققون إندونيسيون إنهم التقطوا ذبذبات يعتقد أنها صادرة من الصندوق الأسود لطائرة شركة "لاين إير " الإندونيسية التي تحطمت في البحر أمس الأول الاثنين وعلى متنها 189 شخصا .

وقال سورجانتو تجاهجونو ،رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل، إن هناك احتمالا بنسبة "70%" أن تكون الإشارات صادرة من جهاز تحديد الموقع داخل الصندوق الأسود .

وأفاد بأنه يجرى إرسال غواصين لتحديد موقع الصندوق الأسود ،الذي يحتوى على مسجل الصوت في قمرة القيادة وسجل لبيانات الرحلة الجوية.

ويمكن أن يلقي الصندوق الأسود بالضوء على سبب الحادث.

وتحطمت الطائرة (بوينج 737 ماكس 8) ،التي تشغلها شركة "لاين إير" للطيران منخفض التكلفة، بعد نحو 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.