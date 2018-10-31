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وفاة مهندس مصري وإصابة فني في حادث صعق بالكويت

12:11 م الأربعاء 31 أكتوبر 2018
وفاة مهندس مصري وإصابة فني في حادث صعق بالكويت

الكويت

القاهرة - مصراوي:

توفي مهندس مصري وأصيب فني جراء تعرضهما للصعق الكهربائي في منطقة سلوى بدولة الكويت أثناء صيانة إحدى المحولات الكهربائية.

وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن الحادث وقع أمس الأول الاثنين، فيما توفي المهندس المصري محمد عبيد بعد زيارة أجراها فريق الرصد والمتابعة بالجمعية له ولزميله، وتم ابلاغ فريق الرصد لاحقًا بوفاته ظهر اليوم الأربعاء.

وأضاف بيان الجمعية أن أهالي المتوفي والمصاب المصريين أبلغوا فريق الرصد عن فظاعة الحروق وكمية التشوهات في أجسادهما.

وتابع البيان: والد المهندس محمد كان متأثرًا للغاية وبكى من شدة ما وقع على ابنه من حروق، ونقل عن مصادر طبية قولها إن نسبة حروق الفني أحمد حسين وصلت لـ 60 بالمائة من جسده وبدأ في تقبل العلاج.

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