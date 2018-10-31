الولايات المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في اليمن

(بي بي سي):

دعا وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان إلى وقف لإطلاق النار في اليمن وبدء محادثات سلام خلال 30 يوما.

وقال وزير الدفاع جيم ماتيس إن الولايات المتحدة ترغب في أن تجتمع أطراف الصراع على طاولة التفاوض، تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما حث وزير الخارجية مايك بومبيو على وقف جميع الأعمال القتالية في وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أعوام.

ويواجه اليمن أزمة إنسانية متنامية مع استمرار القتال بين حكومة عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران.

وانهارت محادثات سلام، كانت تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي.

وقال بومبيو في بيان إنه ينبغي أن يكف الحوثيون عن تنفيذ ضربات صاروخية وهجمات طائرات بدون طيار ضد السعودية والإمارات، كما يجب على التحالف بقيادة السعودية أن يتوقف عن شن ضربات جوية في كل المناطق المأهولة باليمن.

وكان ماتيس قد دافع في بيان أمام منتدى بواشنطن عن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للمساعدة في الحد من الخسائر التي يتسبب فيها التحالف بقيادة السعودية.

وقال إن السعوديين والإماراتيين أبدوا استعدادهم لدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث.

وتساعد الولايات المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية من خلال تزويد طائراته بالوقود وتوفير التدريب على الاستهداف.

وتسبب الصراع الدائر في مقتل 10 آلاف شخص، وأدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويحتاج أكثر من تسعة ملايين شخص في اليمن إلى رعاية طبية عاجلة، إذ يعاني الكثيرون من سوء التغذية.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي من أن الملايين يواجهون خطر المجاعة.

وقال المبعوث الأممي الخاص لليمن في وقت سابق هذا الشهر، إن المنظمة الدولية تأمل في استئناف المشاورات بين الأطراف المتحاربة بحلول نوفمبر.