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أفغانستان:تحطم مروحية عسكرية في غرب البلاد وعلى متنها 20 شخصا

09:18 ص الأربعاء 31 أكتوبر 2018
أفغانستان:تحطم مروحية عسكرية في غرب البلاد وعلى متنها 20 شخصا

أرشيفية

كابول - (أ ش أ):

أعلن مسئولون أفغان اليوم (الأربعاء) أن مروحية عسكرية تحطمت في مقاطعة "أنار دارا" بإقليم "فرح" الواقع غربي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم "فيلق ظفر 207" التابع للجيش الأفغاني "نجيب الله نجيبي" قوله :ان مروحيتين كانتا تحلقان سويا إلا أن إحداهما تحطمت، مشيرا إلى أن عشرين شخصا على الأقل كانوا على متن المروحية وقت وقوع الحادث بينهم أعضاء في مجلس إقليم "فرح" ومسئولون بفيلق ظفر.

وأضاف أنه ليس هناك ناجين عقب وقوع الحادث، إلا أنه لم ترد أية تفاصيل حول أسباب تحطم المروحية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وحدة القوات الأرضية التابعة للفيلق "نور الحق خليقي" أن رئيس المجلس الإقليمي "فريد بختوار" كان على متن المروحية مع إحدى عضوات المجلس "جميلة أميني" ، بالإضافة إلى نائب القائد العام للفيلق "نعمة الله خليل".

هذا المحتوى من

Asha
أفغانستان تحطم مروحية عسكرية الجيش الأفغاني

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