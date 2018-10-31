ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري بكابول إلى 21 قتيلا ومصابا

كابول - (أ ش أ):

أفادت مصادر أمنية في أفغانستان اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع خارج أحد السجون الكبرى في العاصمة كابول إلى 21 قتيلا ومصابا.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن التفجير وقع الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي لكابول واستهدف حافلة كانت تقل عاملين بالسجن الذي يضم مئات النزلاء بما في ذلك العشرات من عناصر حركة "طالبان".

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.