مقتل 9 ومخاوف من فقدان 20 جراء الإعصار يوتو في الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

لقي تسعة أشخاص حتفهم جراء انهيارات أرضية وفيضانات سببها الإعصار "يوتو" في شمال الفلبين، وسط مخاوف من أن يكون هناك أكثر من 20 شخصا آخرين عالقين داخل منازل طمرت جراء الانهيارات الأرضية، حسبما ذكر مسؤولون محليون اليوم الأربعاء.

ومن بين الضحايا ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 10 و 8 سنوات، ولقي والدهم حتفه عندما طمر انهيار أرضي منزلهم في بلدة بانايو في مقاطعة إيفوجاو /261 كم شمال مانيلا.

كما تم انتشال جثتين من انهيار أرضي دفن ثلاثة مبان تابعة لإدارة الأشغال العامة والطرق السريعة في بلدة ناتونين في مقاطعة ماونتن القريبة ، حسبما ذكر مكتب إدارة مخاطر الكوارث بالمقاطعة.

ويعتقد أن 31 شخصا كانوا داخل المباني عندما وقع الانهيار الأرضي يوم الثلاثاء.

وضرب يوتو شمال الفلبين صباح الثلاثاء ، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 140 كيلومترا في الساعة.

لكنه ضعف بسبب مروره فوق التضاريس الوعرة لمنطقة لوزون الشمالية ، وفقا لما ذكره مكتب الأرصاد الجوية ، مضيفا أن الرياح انخفضت سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة.