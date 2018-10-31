مقتل 7 جراء تفجير انتحاري في سجن بالعاصمة الأفغانية

كابول - (د ب أ):

قال مسؤول أفغاني إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء جراء تفجير انتحاري في سجن بالعاصمة كابول.

وقال نجيب دانيش ، المتحدث باسم وزارة الداخلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التفجير الانتحاري وقع عند مدخل سجن بول شارخي شرقي كابول.

وأضاف أن عدة أشخاص أصيبوا أيضا لكن لم يتضح على الفور العدد، مضيفا أن الانتحاري كان يسير على قدميه.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن مصادر لم تكشف عن هويتها قولها إن الانفجار أصاب سيارة تقل موظفين بالسجن معظمهم من النساء.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.